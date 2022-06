Le projet « Green’it » lance un programme de renforcement de capacités au profit de 35 éco-entrepreneurs

Quelque 35 entrepreneures/projets auront la possibilité de bénéficier du programme d’incubation et d’accélération « Green’it », destiné à soutenir l’éco-entrepreneuriat. Il est mis en œuvre par l’accélérateur « Redstart Tunisie », dans le cadre du projet « Investir dans l’économie verte comme voie de reprise après le COVID 19 en Tunisie » lancé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD Tunisie).

Green’it est une action visant à renforcer les capacités les éco-entrepreneurs pour définir et explorer des modèles économiques durables, partant de l’idée que les nouvelles entreprises et les start-ups sont les principaux moteurs des nouveaux modèles d’affaires nécessaires à la transition vers la durabilité.

A cet effet, Redstart Tunisie vient de lancer un appel à candidature à l’adresse des éco-entrepreneurs et aux porteurs d’idées de projets d’entreprises vertes (Greentech, énergies renouvelables et efficacité énergétique, Gestion des ressources en eau, Alimentation et agriculture biologique, Tourisme durable, Recyclages, Produits d’entretien et Cosmétiques durables, Produits divers naturels éco-responsables, etc…) , pour sélectionner les entrepreneurs qui bénéficieront d’une formation et d’un accompagnent opérationnel et d’opportunités de réseautage ainsi que de subventions. La date limite de l’appel à candidatures est fixée pour le 20 juin 2022.

Dans le cadre de ce programme, les candidatures féminines ainsi que celles issues des régions de l’intérieur, sont fortement encouragées.

Les éco-entrepreneurs et potentiels éco-entrepreneurs sélectionnés auront l’opportunité de suivre un programme accéléré de renforcement de capacités, afin de mettre en place leurs plans d’affaires verts, dans le cadre d’un cycle de formation se focalisant sur les principes de l’économie verte, l’accès au marché et le potentiel de développement. A la fin de cette phase, les participants les plus engagés auront l’opportunité de présenter leurs projets et 10 d’entre eux pourront bénéficier d’une subvention offerte par le PNUD.

Enfin, les 10 lauréats du programme Green’it, bénéficieront d’un accompagnement opérationnel par les experts de RedStart Tunisie, visant à créer ou développer leurs entreprises vertes et à se préparer à accéder aux marchés et potentiellement à d’autres financements si besoin.

RedStart Tunisie, partenaire de RedStart France, est un dispositif d’accélération créé pour répondre au mieux aux attentes des PME et des startups.