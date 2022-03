Le quai n°7 du port de Radès, réservé au transport des conteneurs , de nouveau opérationnel

Le ministère du Transport a annoncé, mercredi, la réouverture du quai numéro 7 du port de Radès réservé aux navires transportant les conteneurs après sa réhabilitation.

Le navire « GA Lucien » a accosté, mercredi, sur le quai de port de Radès pour charger 215 conteneurs destinés à l’exportation, selon des photos publiées par l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), sur sa page Facebook.

Le port de Radès qui occupe une importante position dans le domaine du transport, assure 21% de l’ensemble du trafic de conteneurs, 79% de tonnage des marchandises conteneurisées, 76% de tonnage de marchandises chargées dans des unités roulantes, 76% du trafic des conteneurs en EPV et 80% du trafic des navires enregistrés dans l’ensemble des ports de commerce tunisiens.

Selon des données publiées sur le site de l’OMMP, le port de Radès comporte 7 quais, outre un quai pour le transport du pétrole, un autre pour les céréales et un troisième pour l’acier et les produits chimiques.