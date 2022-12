Amélioration du rendement du port de Radès

Les divers intervenants dans la mise en œuvre du plan d’amélioration des conditions du travail et du rendement dans le port de Radès, mis au point le 9 décembre, ont entamé, depuis le 11 décembre, chacun en ce qui le concerne, l’exécution des opérations décidées à cet effet.

Ce plan convenu suite à la visite effectuée jeudi 8 décembre au port par le ministre du transport, Majid Rabii, a été mis au point lors de la réunion tenue le lendemain 9 décembre avec la participation des diverses parties concernées, soit l’Office de la marine marchande et des ports, la société tunisienne d’acconnage et de manutention, la douane tunisienne et la police des frontières.

Les actions décidées comportent notamment le parachèvement de la digitalisation des formalités portuaires pour l’export via le système TTN. Ainsi, la déclaration du chargement lors de l’export sera exploitée de façon numérique à partir de janvier 2023.

S’agissant de l’amélioration de l’exploitation des différentes composantes matérielles du port, il a été décidé d’engager une campagne de propreté en vue de nettoyer le port et le débarrasser de tout ce qui l’encombre, notamment les équipements devenus inutiles, parallèlement à la réfection des installations électriques servant à l’éclairage de l’enceinte du port et ses abords immédiats. Les containers vides restés longtemps immobilisés seront rassemblés en un lieu à part en attendant leur transfert hors du port, tandis que les containers pleins seront transférés en un autre lieu à part en attendant la mise en vente de leur contenu conformément aux règlements en vigueur.

Le plan a prévu en outre de doter le port des équipements de santé et de sécurité professionnelles, outre la mise en service à partir du 1 janvier 2023 de l’accès au port au moyen de badges numérisés tandis que les usagers du port seront astreints à porter des tenues de travail répondant aux exigences de la sécurité professionnelle.

L’amélioration de la situation des sociétés d’amarrage des navires figurait également dans le cadre de ce plan de promotion du travail dans le port de Radès.

Les mesures décidées concernant l’entrée des travailleurs et ouvriers dans le port seront mises en application, tandis que les responsables de ces sociétés seront conviés à les respecter et à assurer tous les droits des ouvriers, en prenant soin de les payer selon les dispositions du code du travail.

De leur côté, Les services du ministère suivent de plus près l’utilisation des équipements et les indicateurs de rendement, intervenant au fur et à mesure pour combler les lacunes qui pourraient être enregistrées.