Le Ministère des Transports approuve un programme de travaux d’urgence pour le port de Radès

Vendredi 9 décembre 2022, une réunion s’est tenue au siège du ministère des Transports, après la visite du ministre des Transports Rabie Majidi au port de Radès, au cours de laquelle un programme de travail urgent a été approuvé selon un calendrier spécifique de délais et de mesures immédiates, prises pour renforcer davantage l’exploitation de ce port, notamment au niveau des questions liées à la santé, à la sécurité et à l’environnement et pour augmenter la capacité de ses organes.

Ce programme visait principalement à soulever l’équipement qui n’a pas été utilisé, à améliorer l’état de préparation de l’équipement de chargement et de déchargement et à le fournir en nombre suffisant, à préparer davantage les espaces désignés pour l’inspection des tracteurs et à maintenir certaines zones des surfaces dans les zones d’entreposage.

Le programme comprend également l’élaboration et la mise en œuvre du programme de gestion des conteneurs à séjour prolongé, des conteneurs vides abandonnés dans le port et des conteneurs réfrigérés en coordination avec les parties intervenantes, le renforcement des procédures de contrôle, la prise en compte de l’exemple du Golan et du mouvement portuaire, la préparation et la mise en œuvre d’un programme de réactivation du système de gestion automatisé des conteneurs et des remorques (TOS) et l’achèvement de la numérisation des procédures portuaires lors de l’exportation via le système TTN.