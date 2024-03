Nouvelles mesures pour promouvoir les systèmes de travail au port de Radès

La commission de développement des systèmes de travail dans le port de Radès, vient d’annoncer de nouvelles mesures visant à promouvoir l’activité d’aconage, lors de sa réunion tenue, hier lundi.

Ces mesures portent sur la nécessité de destruction des conteneurs stockant des produits alimentaires périmés et présents depuis des mois dans le port de Radès, la création d’un laboratoire d’analyses situé dans le port et l’optimisation de la durée de dépotage des conteneurs à une limite de 48 heures.

L’ensembles de ces mesures visent, également, à résoudre les difficultés constatées au cours de l’opération d’aconage et de déchargement des marchandises et à améliorer le rendement et la compétitivité du port de Radès.

Pour rappel, la commission régionale de suivi et développement des systèmes de travail dans le port de Radès, a été créée le 27 février 2024, pour remédier à l’ensemble des difficultés, perturbations et problèmes rencontrés dans le port.