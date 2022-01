Le ratio de sinistralité augmente chez l’Astree, qui s’en tire côté placements

La Compagnie d’assurances et de réassurances ASTREE publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ième trimestre 2021. Une croissance de la production globale de la Compagnie de 6,41% contre 5,05% au 31/12/2020. Celle-ci est véhiculée par un ensemble de branches dont notamment Automobile, Transport, Vie, Incendie & Multirisques et Maladie Groupe. La sinistralité globale de la Compagnie s’est établie, à fin Décembre 2021, à 57,42% contre 50,01% au 31/12/2020, soit une aggravation de 7,41 points. Celle-ci a été notamment marquée par: un retour de la sinistralité de la branche Auto à sa cadence normale, avec un ratio de sinistres à primes de 74,96%. Cette situation traduit le caractère exceptionnel de l’exercice 2020, marqué par le confinement général et les mesures restrictives de circulation liés à la pandémie, ayant impacté favorablement la sinistralité Auto. Une aggravation de la sinistralité de la branche Maladie Groupe, qui résulte notamment du renchérissement des frais de soins. Une augmentation significative de la sinistralité des Assurances Décès, liée notamment aux effets de la pandémie Covid-19.

L’entreprise d’assurance du groupe Banque de Tunisie, s’en tire cependant grâce à une augmentation des produits de placements, au 31 Décembre 2021, d’environ 0,718MD, induite notamment par les revenus de notre portefeuille titres.