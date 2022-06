Le réseau Mourakiboun émet ses recommandations pour le bon déroulement du processus d’inscription des électeurs

Le réseau Mourakiboun a appelé, dimanche, l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) à publier la liste définitive des centres d’inscription des électeurs dans toutes les circonscriptions électorales et à travers sa page officielle et les pages officielles de ses différentes représentations sur le réseau Facebook, tout en communiquant leurs horaires de travail pour favoriser le processus d’inscription.

Le réseau a, également, recommandé d’arrêter l’inscription manuelle des électeurs en raison de l’impossibilité de vérifier les données communiquées et afin d’éviter le risque de fautes de frappe ou d’oubli de certaines données qui pourrait entamer la transparence et l’exactitude du registre électoral.

Le réseau a, en outre, mis l’accent sur l’importance de mobiliser les équipements nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus d’inscription et de mettre en place une stratégie claire avec des objectifs bien ficelés en termes de nombre et de tranches d’âge des électeurs et de territoires géographiques ciblés.

Mourakiboun a aussi plaidé pour une meilleure coordination avec tous les intervenants, notamment, les administrations publiques dont les sièges abriteront des bureaux d’inscription.