Le retour des pèlerins tunisiens se déroulera dans les meilleures conditions

Le coordinateur général de la mission du pèlerinage 2024, a confirmé, jeudi 20 juin 2024, que « les pèlerins appartenant au système régulier sont dans les meilleures conditions, et que le premier vol de retour vers la Tunisie est prévu aujourd’hui vers 13 heures… »

Il a ajouté, sur Express Fm, que les pèlerins qui ont un visa touristique sont recherchés dans tous les hôpitaux pour être soignés.

« Les pèlerins officiels sont assurés de leur retour dans les meilleures conditions… ».

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger a confirmé que selon les données reçues du Consulat général de la République tunisienne à Jeddah, le nombre des pèlerins tunisiens décédés a atteint 35 décès à ce jour, 18 juin 2024, dont 5 pèlerins venus par tirage au sort et 30 venus avec un visa touristique, de visite ou de Omra.

