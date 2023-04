Le RFR et le TGV face aux carences administratives !

Après l’achèvement du premier lot, le partenaire allemand dans la réalisation du réseau ferroviaire rapide (RFR) autour de la Capitale Tunis, via Manouba et Bardo, a proposé le passage à l’exécution du deuxième lot du projet qui doit relier le Centre de Tunis aux autres environs immédiats de la Capitale, dont le nord de l’Ariana et Fouchana. Il a préconisé en même temps le commencement des travaux de réalisation du projet de TGV entre les gouvernorats du pays.

Le journal Alchourouk du 26 avril qui a rapporté l’information, dans un reportage très critique sur ce grand projet et la lenteur injustifiée ayant marqué sa réalisation, a déploré la persistance de carences dans le travail de certaines sphères gouvernementales qui ont influé négativement sur la crédibilité de la Tunisie auprès des partenaires étrangers , notamment les grands investisseurs , car il n’a pas été donné dans aucun pays que des projets programmés restent en instance sans voir le jour des dizaines d’années et plus.

Et ce sans compter la dilapidation de l’argent public que ceci implique, a souligné le journal.