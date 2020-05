Le secours islamique fait don de matériel médical pour l’hôpital régional de Gafsa

L’organisation internationale Islamique de secours a fait, vendredi 1er mai 2020,, don de matériel médical au personnel de l’hôpital régional Houcine Bouzaiène à Gafsa dans le but de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Parmi ce matériel, dont la valeur a atteint 170 mille dinars, des combinaisons de protection (600 pièces) , des gants (10 mille paires), des masques et bavettes ainsi que des produits désinfectants.

Le secours islamique a entamé depuis le 27 avril dernier la distribution d’aides similaires au profit des cadres médicaux et paramédicaux des hôpitaux dans douze gouvernorats, a indiqué à l’Agence TAP le directeur du bureau de l’organisation à Tunis Ghassen Alimi.