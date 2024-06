Le Soudan aux prises avec les « pires niveaux » d’insécurité alimentaire

Le Soudan connaît les « pires niveaux » d’insécurité alimentaire aiguë jamais enregistrés, avec 755 000 personnes menacées de famine, selon le dernier rapport d’évaluation de la sécurité alimentaire publié jeudi.

Le rapport sur la classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC) indique que plus de la moitié de la population, soit 25,6 millions de personnes, est en situation de crise ou pire (IPC phase 3 ou supérieure), tandis que 755 000 personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire « catastrophique » (IPC phase 5) dans 10 États, dont les cinq États du Grand Darfour, ainsi que les États du Kordofan Sud et Nord, du Nil Bleu, d’Al Jazirah, et de Khartoum.

Parallèlement, 8,5 millions de personnes, soit 18 % de la population, sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes susceptibles d’entraîner une malnutrition aiguë et des décès liés à la faim.

L’évaluation a également révélé qu’il existe un risque de famine dans 14 zones – affectant les résidents, les personnes déplacées et les réfugiés – dans les États du Grand Darfour, du Grand Kordofan, d’Al Jazirah et dans certains points chauds de Khartoum, si le conflit s’aggrave encore, notamment par une mobilisation accrue des milices locales.

Au moins 534 000 personnes déplacées et réfugiées dans les localités et les Etats touchés par le conflit pour lesquels des données sont disponibles (représentant environ 20 % de la population déplacée au Soudan) sont susceptibles d’être confrontées à des niveaux critiques ou catastrophiques d’insécurité alimentaire aiguë (phase 4 ou 5 de l’IPC), selon le rapport.

Par rapport à la précédente mise à jour de l’IPC publiée en décembre 2023, le nombre de personnes en phase 3 ou supérieure de l’IPC a augmenté de 45% (de 17,7 millions à 25,6 millions).

- Publicité-