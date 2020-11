Le Soudan ferme ses frontières avec l’Ethiopie

L’Etat du Kassala au Soudan a fermé depuis jeudi ses frontières avec l’Ethiopie, dont il est frontalier. L’opération a pour but d’empêcher l’entrée sur le territoire éthiopien de combattants en provenance de la région éthiopienne du Tigré en proie à un conflit interne, rapporte Ecofin.

Le Soudan a décidé de fermer ses frontières avec l’Ethiopie. La mesure vise à prévenir une propagation des tensions internes qui ont lieu côté éthiopien, plus précisément dans la région du Tigré.

L’annonce a été faite le jeudi 5 novembre 2020 par les autorités de l’Etat de Kassala situé dans l’Est du Soudan et frontalier avec l’Ethiopie. Selon l’administration locale, cette décision a pour but d’empêcher l’entrée sur le territoire soudanais, de combattants en provenance de l’Ethiopie.

Depuis le mercredi 4 novembre, la région du Tigré dans le pays des Négus est le théâtre d’un affrontement entre l’armée régulière nationale et des combattants tigréens. Après des attaques présumées contre des positions des Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a ordonné une offensive militaire contre le parti.

Les tensions latentes depuis plusieurs mois se sont récemment exacerbées après que la région a organisé des élections régionales remportées par le TPLF, mais contre l’avis du gouvernement fédéral qui les considère « sans base légale » et « nulles et non avenues ».

Notons que depuis les années 1960, l’Etat soudanais de Kassala est la destination d’un nombre important d’Ethiopiens et d’Erythréens, réfugiés du conflit qui opposait ces deux pays.