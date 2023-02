151 ressortissants subsahariens arrêtés pour franchissement illégal des frontières, samedi 25 février

Selon une publication sur les réseaux sociaux du porte parole de la direction générale de la Garde nationale, dimanche soir 26 février, répercutée, lundi 27 février, par Radio Shems FM, des unités de la Garde nationale dans la région de Tataouine, Kébili , Kasserine, Nabeul, Sousse, Ben Arous, Béja, Zaghouan, Jendouba et Monastir, ont procédé, samedi 25 février, à l’interpellation de 151 ressortissants de pays africains subsahariens , pour franchissement illégal et de manière intentionnelle les frontières tuniso-algériennes, et séjour irrégulier en Tunisie.

Il a indiqué que le ministère public a ordonné de prendre les mesures légales concernant ces personnes.