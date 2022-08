Le stock stratégique de carburants  reconstitué dans  moins d’une semaine

Le stock stratégique d’hydrocarbures de l’Etat tunisien est sur le point de se reconstituer, à l’exception de quelques pénuries en gasoil », a révélé, mercredi, le secrétaire général de la fédération nationale du pétrole, Salwan Smiri.

Intervenant sur Shems fm, il a assuré que « dès le début de la semaine prochaine, tous les produits pétroliers seront disponibles », attribuant les raisons du manque de carburant dans un certain nombre de stations-service à 3 facteurs, l’augmentation de la demande pendant l’été, notamment avec l’afflux des Algériens et de ibyens, en plus du prix élevé du baril mondial et aussi en raison de la crise financière dont souffre le pays, selon ses dires.

En ce qui concerne les deux navires ancrés au port de Bizerte, le syndicaliste a confirmé que la cargaison du premier navire a été déchargée et que le deuxième navire mouille encore au port en attendant le règlement de l’addition due par la Tunisie , soulignant que dans peu de jours sa cargaison serait déchargée.