Le suivi des programmes de coopération avec l’OIM au centre d’une séance de travail au ministère de l’emploi

Le suivi des programmes de coopération dans le domaine de l’emploi, les programmes communs et les moyens de promouvoir l’initiative privée ont été au centre de l’entretien qu’a eu lundi, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasredine Nsibi avec une délégation de l’Organisation internationale pour les migration (OIM) conduite par le chef de mission de l’organisation en Tunisie, Azouz Samri.

- Publicité-

Selon un communiqué publié par le ministère, Nsibi a évoqué plusieurs dossiers en cours d’étude se rapportant sur les possibilités de coopération, tels que la mise en place d’un système numérique pour recenser les besoins réels du marché de l’emploi en compétences spécialisées et diplômées des centres de formation et l’organisation d’une exposition permanente pour faire connaitre toutes les spécialités d’apprentissage et les perspectives d’embauche.

S’agissant du secteur de l’emploi, le ministre a abordé les questions relatives à la mise en œuvre des conventions conclues dans le domaine de la migration légale et des recrutements à l’étranger (dans les pays arabes et en Europe) outre la révision des programmes inscrits dans le cadre de fonds national pour l’emploi.

De son côté, le chef de mission de l’OIM en Tunisie a exprimé la disposition de son organisation à soutenir les programmes de la coopération bilatérale au service des intérêts des deux parties, réitérant son engagement à étudier toutes les possibilités d’exécution du programme d’action du ministère au cours de la prochaine étape.