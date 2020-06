Le TABC lance, le 27 juin, sa nouvelle organisation « Tunisia Business Council WorldWide »

Le TABC (Tunisia- Africa Business Council) lancera, le 27 juin 2020, sa nouvelle organisation, » Tunisia Business Council WorldWide » (TBCww).

Après le lancement de TABC en 2015 et le rôle qu’elle a joué pour accompagner les entreprises en Afrique, le même modèle économique sera dupliqué sur les quatre autres continents (Amérique, Europe, Asie et Australie).

Une organisation qui viendra en appui à la diplomatie économique et qui va rassembler d’éminentes personnalités tunisiennes autour du monde, a fait savoir le TABC.

L’objectif est de contribuer au rayonnement de la Tunisie à l’international, a jouté la même source.

La cérémonie de lancement sera tenue, en présence du ministre des Affaires étrangères, des ambassadeurs accrédités en Tunisie et des personnalités économiques.

En marge de la cérémonie seront présentés les nouveaux membres élus du Bureau Exécutif et de l’Advisory Board TABC, ainsi que les membres fondateurs de la nouvelle organisation TBCww.

A noter que le TABC présentera, à cette occasion, les résultats de sa nouvelle étude sur les écosystèmes d’innovation en Afrique, élaborée par son Think Tank.