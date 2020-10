Le TMM à 6,76%, en septembre 2020, le taux le moins élevé depuis juin 2018

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) pour le mois de septembre 2020, a légèrement, baissé à 6,76%, contre 6,79% en août, et 6,82% durant le mois de juillet 2020.

Selon des données quantitatives publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ce taux est le moins élevé, depuis le mois de juin 2018 (6,72%).

Il est à noter que le taux moyen du marché monétaire ne dépassait pas, durant les années 2015, 2016 et 2017, les 4% et 5%, et ce, avant la révision à la hausse à maintes reprises, du taux directeur de la BCT, ce qui avait eu pour conséquence, une forte hausse du TMM. Le taux le plus élevé durant ces dernières années, soit 7, 90%, a été enregistré durant le mois de mars 2019.

Pour rappel, la BCT a décidé, le 30 septembre 2020, de réduire ses taux directeurs de 50 points pour les ramener à 6,25% pour les opérations principales de refinancement, à 5,25% pour la facilité de dépôt à 24 heures et à 7,25% pour la facilité de prêt marginal.