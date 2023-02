Le TMM en hausse à 7,96%, en janvier 2023

Le Taux moyen du marché monétaire (TMM) préserve sa tendance haussière pour atteindre 7,96% durant le mois de janvier 2023, contre 7,26% au cours du mois de décembre 2022, d’après les données publiées mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).Le TMM s’est situé au niveau de 6,19% et 6,15%, respectivement durant les mois de janvier 2022 et janvier 2021. Cette hausse est expliquée par la décision prise par le Conseil d’Administration de la BCT, à la date du 30 décembre 2022, relative au relèvement du taux directeur de 75 points de base, à 8%. L’objectif, d’après la BCT, consistait à « contribuer à freiner la tendance haussière de l’inflation, ramenant celle-ci à des niveaux soutenables à moyen terme, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens, de préserver le stock des avoirs en devises et de favoriser les conditions pour une reprise économique saine et durable ».

- Publicité-