Le Tunindex clôture le mois d’août en hausse de 2,81%

L’indice Tunindex a clôturé, le mois d’août, à 6 769,22 points, enregistrant une hausse de 2,81% après une baisse de 0,66% durant le mois de juillet 2020, selon la lettre mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, sa performance affiche un repli de 4,95% contre une légère hausse 0, 09% durant la même période de l’année 2019.

La balance des variations des cours des titres cotés penche du côté de la hausse, avec 31 valeurs en hausse et 40 valeurs en baisse.

Le volume des échanges sur la cote de la Bourse a baissé de 26% par rapport au mois précédent pour atteindre 99,5 millions de dinars (MD).

Selon l’analyse mensuelle du mois d’août 2020, le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 5,2 MD contre 6,1 MD durant le mois de juillet, et à 5,7MD depuis le début de l’année 2020.

En dépit de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 46% à 54% et le ratio de satisfaction s’est stabilisé à 60%.

//Tunindex 20 en hausse de 3,06%

Le Tunindex20 (indice des 20 valeurs phares de la Bourse) a connu la même tendance, avec un gain de 3,06% après un repli 0,93% durant le mois de juillet 2020, et clôturant ainsi à 2 942,23 points.

Ses pertes cumulées depuis le début de l’année se sont établies à 5,95% contre 1,24% durant la même période de l’année 2019.