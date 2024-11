Le TUNINDEX termine la séance de lundi en territoire négatif

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, TUNINDEX a terminé la séance de lundi, en territoire négatif (-0,24% à 9771,07 points), dans un modeste volume de 3,2 MD. Il a ainsi ramené, sa performance depuis le début de l’année à +11,66 %, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STA s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire de la marque chinoise a progressé de 2,4% à 18,950 D. La valeur a drainé un modeste volume de 8 mille dinars sur la séance.

Le titre CELLCOM s’est retrouvé parmi les plus fortes hausses. L’action du distributeur IT a signé un bond de 1,9 % à 2,200 D, amassant un volume d’échanges de 152 mille dinars.

Le titre STIP a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un maigre volume de 2 mille dinars, l’action a reculé de 4,5 % à 3,190 D.

Le titre BH LEASING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du loueur s’est délestée de 4,4 % à 3,950 D. La valeur a amassé un flux réduit de 7 mille dinars.

Le titre Attijari Bank a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque privée a alimenté le marché avec un flux de 908 mille dinars. La valeur a terminé la séance sur un retrait de 1,3 % à 49,100 D.

