Le Tunindex termine la séance de vendredi dans le rouge (-0,1%)

L’indice de référence de la bourse de Tunis a viré au rouge (-0,1%), clôturant la journée de vendredi à 8708,3 points après avoir aligné deux séances consécutives de hausse.

Les échanges ont été relativement modestes (4,9MDt) et concentrés sur quelques valeurs comme Délice Holding et Attijari Bank.

Le titre SMART Tunisie continue à avoir le vent en poupe. L’action du leader de la distribution de l’IT en Tunisie a chapeauté le palmarès de la cote pour la deuxième séance de suite grâce à une envolée de 5,4% à 17,600Dt.

Sur la séance, la valeur a mobilisé des capitaux de 364 mille dinars.

Le titre SOTETEL poursuit sur sa lancée positive. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications adossé au groupe Tunisie Télécom a signé une progression de 1,9% à 4,200Dt.

La valeur a drainé un flux de 146 mille dinars sur la séance.

Retournement de tendance pour le titre Euro-Cycles. L’action du producteur de vélos s’est placée en lanterne rouge du Tunindex en glissant de près de 5% à 12,450Dt.

La valeur a amassé un volume de 358 mille dinars sur la séance.

Il semblerait que les prises de bénéfices aient malmené le titre Attijari Bank. L’action de la filiale du groupe Attijariwafa Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la séance, en régressant de 2% à 48,000Dt.

La valeur a été transigée à hauteur de 691 mille dinars sur la séance, soit 14% du flux de la cote.

Le titre Délice Holding a, également, terminé la semaine sur une note morose. L’action du champion national de l’industrie laitière a baissé de 1,4% à 10,900Dt, en alimentant le marché avec des échanges fournis de 1,7MDt.

À ce niveau de cours, la valeur a affiché une contreperformance annuelle de –6,8%.