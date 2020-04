Le vibrant hommage de Luigi Di Maio aux pays ayant aidé l’Italie, dont la Tunisie

Il s’agit de l’un des plus émouvants hommages rendu aux pays ayant aidé l’Italie, pendant ces moments délicats et exceptionnels.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio a adressé un message de remerciement à une douzaine de pays ayant pris l’initiative de soutenir l’Italie dans sa lutte contre le coronavirus et dans sa gestion de la crise.

Dans un post publié sur sa page Facebook le 22 avril 2020, Ligi Di Maio a rendu un vibrant hommage aux médecins, infirmières et professionnels de la santé italiens et aux 330 médecins et infirmières envoyés par les pays étrangers.

”L’Albanie, la Chine, Cuba, l’Allemagne, la Norvège, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Russie, la Tunisie, l’Ukraine et les États-Unis ont fait don de masques de protection et tant d’autres équipements médicaux et paramédicaux”, a-t-il écrit.

”Merci beaucoup, nous n’oublierons jamais ces gestes”, a-t-il conclu.