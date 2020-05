Le WWF Afrique du Nord, appelle à transiter vers une économie plus verte et plus durable

Le Bureau du Fonds mondial pour la nature (WWF-Afrique du Nord/ Tunisie) a appelé, mercredi, les dirigeants tunisiens à mettre en place des plans de relance durables à même d’asseoir une transition vers une économie » plus verte, plus durable, plus juste,et neutre en carbone « .

» Nos dirigeants doivent résister à la tentation de sauver une économie non durable, une économie socialement injuste, polluante, chauffant notre planète, appauvrissant les ressources naturelles et mettant en danger la santé et le bien-être de notre population « , peut-on lire dans un communiqué publié par l’organisation.

Dans son plaidoyer en faveur du New deal pour la Nature et l’homme, l’organisation a mis l’accent sur la nécessité d’axer les investissements publics et privés sur l’accélération des secteurs polluants vers des secteurs verts.

» Notre gouvernement doit faire preuve de leadership et de prévoyance en axant tous les investissements publics sur une accélération de la transition vers une économie juste, résiliente et durable afin d’aller plus loin dans le New Deal pour la Nature et l’homme « , a souligné Faouzi Maamouri, le directeur de WWF en Tunisie.

Le WWF a également exhorté les leaders politiques à élaborer des plans d’action contre le changement climatique et la détérioration de la biodiversité au niveau national et international et à soutenir les entreprises dans les secteurs polluants à condition qu’elles se conforment aux objectifs liés à la protection de l’environnement et au climat.

» Aucun renflouement ne devrait être occtroyer à des industries non viables ou polluants n’ayant aucun avenir dans l’économie de demain à moins que ces aides, prêts, subentions et autres soutiens directs ou indirects aux entreprises soient soumis à des conditions strictes et axées sur des initiatives de création d’emplois durables « , insiste l’organisation.

Face à cette crise de Covid-19, les dirigeants sont appelés à faire preuve d’unité et de vision en proposant un programme d’investissement vert que la Tunisie n’ait jamais vu.

» De cette façon, nous pouvons créer des emplois verts de haute qualité, lutter contre le changement climatique, restaurer la nature et rendre nos économies et nos sociétés plus résilientes à long terme « , conclue le WWF.