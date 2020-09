L’échangeur de l’aéroport prêt avant fin 2020

Tous les moyens seront mobilisés afin que l’échangeur de l’aéroport soit fin prêt d’ici fin 2020, a assuré le ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure, Kamel Doukh, lors d’une réunion, avec le promoteur, chargé de la réalisation dudit échangeur et un nombre de cadres du ministère.

Le projet comprend trois tunnels sur la route X au profit des usagers de la route venant de la zone de la Marsa en direction de la Charguia 2 et un pont de 1100 mètres de long dans les deux sens, en plus d’une route de liaison reliant la route nationale n° 10 à la Soukra, qui, à son tour, comprendra un quatrième tunnel et une route de liaison au profit de ceux venant de la Soukra vers l’aéroport, dans les deux sens.

Il est à noter que ce projet permettra d’alléger la circulation et de garantir une liaison directe et rapide entre la région de la Soukra et les principaux axes de la capitale.