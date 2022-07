L’économie russe résiste mieux que prévu, selon le FMI

Selon le Fonds monétaire international (FMI) l’économie russe devrait, cette année en tout cas, être moins touché que prévu par les sanctions alors qu’en revanche, les pays européens souffrent plus que prévu.

En effet, alors qu’il tablait en avril sur une chute de 8,5% du produit intérieur brut (PIB) russe en 2022, le FMI ne prévoit plus qu’un recul de 6%. « L’économie russe devrait s’être contractée moins que prévu au deuxième trimestre, les exportations de pétrole brut et de produits non énergétiques se maintenant mieux qu’attendu », explique le Fonds monétaire international. Et d’ajouter :

« De plus, la demande intérieure fait également preuve d’une certaine résilience grâce à la maîtrise de l’effet des sanctions sur le secteur financier intérieur et à un affaiblissement du marché du travail plus faible que prévu ».

L’effet des sanctions est davantage attendu l’an prochain puisque le FMI anticipe une récession de l’économie russe de 3,5%, soit 1,2 point de moins que ses prévisions précédentes.