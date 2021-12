L’économie sociale et solidaire contribue d’environ de 0,1% du PIB provenant du secteur agricole

La contribution de l’économie sociale et solidaire(ESS) dans la dynamique économique nationale est encore faible et représente moins de 0,1% du PIB provenant du secteur agricole, selon les résultats du compte satellite pilote de l’ESS dans le domaine de l’agriculture

Ces résultats de cette étude ont été présentés, mardi 28 décembre 2021, par le Conseil national de la statistique lors d’un atelier organisé à cette occasion. L’objectif est de mesurer le degré de contribution de ce secteur dans la dynamique de l’économie nationale et fournir les statistiques précises pour permettre de tracer les politiques et les programmes du secteur.

L’étude a dévoilé que les unités de production agricoles et les sociétés mutuelles de services agricoles accaparent la majorité des investissements dans le domaine solidaire, soulignant que la mise en place d’un modèle efficace de l’économie sociale et solidaire nécessite une facilitation des procédures administratives et des moyens d’investissement et la mise à disposition de l’information aux investisseurs.

Les travaux de l’atelier ont été inaugurés par la présidente du Conseil national de la Statistique(CNS), Lamia Zribi en présence d’un nombre d’experts dans le domaine, d’universitaires, de cadres et de représentants de la société civile, selon un communiqué publié par le ministère de l’Economie et de la Planification.