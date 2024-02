Sociétés communautaires face à l’économie sociale et solidaire !

Evoquant, lundi 5 février, le sujet des sociétés communautaires,lors d’un passage à Radio Express FM , le professeur d’économie Lotfi Ben Aissa , a indiqué que ces sociétés communautaires n’entrent pas dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, ajoutant qu’un train de mesures a été pris en vue d’assurer la réussite de l’expérience dont la création d’un secrétariat d’Etat chargé des société communautaires au sein du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Des crédits ont été alloués à ces sociétés communautaires dans le cadre de la loi de finances pour 2024 (soit 20 millions dinar), outre la réservation de 20% des revenus de la conciliation nationale au profit des collectivités locales appelées à être un partenaire dans l’expérience.

Lotfi Ben Aissa a abordé le sort de l’économie sociale et solidaire, dans cette optique, signalant que le plan triennal a stipulé la constitution d’une commission de suivi de ce dossier, rattachée au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. L’économiste a estimé que rien de vraiment spécial n’a été réalisé, jusqu’à présent, en matière d’économie sociale et solidaire, en l’absence, notamment, de la publication des textes d’application de la loi relative à ce secteur , conçu comme un modèle économique complétant le modèle économique classique