L’Égypte ajoute une heure aux coupures d’électricité tournantes

L’Égypte a annoncé qu’elle prolongeait d’une heure ses coupures d’électricité dans tout le pays afin de permettre la maintenance préventive de ses réseaux régionaux de gaz et d’électricité et en raison de l’augmentation de la consommation due à la canicule.

Les températures ont atteint près de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) au Caire mardi et devraient encore augmenter au cours des prochains jours.

« Cela nécessite d’augmenter la période de délestage d’une heure supplémentaire, aujourd’hui seulement, afin de maintenir l’efficacité opérationnelle des réseaux nationaux de transport d’électricité et de gaz », indique un communiqué commun des ministères du pétrole et de l’électricité.

L’approvisionnement en gaz naturel, qui permet à l’Égypte de produire de l’électricité, s’est réduit alors que l’augmentation de la population fait grimper la demande d’électricité. Le gouvernement a largement subventionné les prix de l’électricité pendant des années.

Le secteur public de l’électricité a commencé à couper l’électricité pendant une heure par jour l’été dernier et a augmenté cette durée jusqu’à deux heures au début de l’été.

Le pays a également manqué de devises étrangères pour faciliter les importations de gaz au cours des deux dernières années.

L’Égypte s’efforce de réduire ses dépenses en matière de subventions depuis qu’elle a signé un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international en mars.

Le gouvernement a augmenté les prix d’une large gamme de carburants en mars et a quadruplé le prix du pain subventionné le 1er juin.

- Publicité-