L’engueulade de Nafaa Ennaifer

On nous dit que nous aimerions une « nouvelle approche de développement », alors que nous détruisons les secteurs existants et les systèmes de production de base par notre sophistication !

On nous dit qu’on aimerait améliorer le climat des affaires ! Mais nous ne vend que promesses et mots, sans oser aborder aucun des vrais problèmes qui gangrènent la vie des opérateurs économiques. Sur le terrain nous vivons chaque jour de nouveaux obstacles auxquels sont confrontés industriels, producteurs, et créateurs de richesses, qui font chaque jour objet de harcèlements !

On nous dit que nous aimerions un tourisme créateur de « valeur ajoutée », qui amène des touristes aisés et non un tourisme de masse, alors que nos Avenues, nos routes principales, nos zones touristiques, nos plages et nos forêts, et nos aéroports sont dans un piteux état et se transformeraient presque en dépotoirs, et vivent le chaos, avec un musée du Bardo fermé, et que nos mœurs se dégradent , sans que personne ne bouge le petit doigt !

On nous dit que nous aimerions « aller sur les marchés africains prometteurs » et « ramener des étudiants africains dans nos facultés et des patients dans nos cliniques, alors que nous maltraitons les Africains et les traitons avec un racisme plus violent que celui que nous reprochons aux Européens dans leurs comportement avec nos immigrés. Et personne ne bouge !

Dieu est un, Dieu est un ! « الله أحد ، الله أحد ! »

*Statut fb de Nafaa Ennaifer industriel DG du groupe TFCE