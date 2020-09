Lanceur d’alertes, Nafaa Ennaifer en avait parlé

De la nécessité de réinstaurer discipline et rigueur dans les services publics

La protection des ouvrages d’art contre le ruissellement des eaux pluviales est vitale afin de leur éviter des dégâts potentiels graves et irréversibles.

Sur la photo, un exemple: le pont à l’entrée de Hammamet Nord subit depuis des années la dégradation de l’ouvrage de protection, dans l’insouciance des services du ministère de l’Equipement!

Les pluies automnales violentes aggraveront les dégâts et les eaux pourront davantage pénétrer sous les fondations.

Et quand l’irréparable aura lieu, médias, politiciens et peuple facebookien, s’acharneront sur les “ingénieurs ayant mal dimensionné l’ouvrage” et “les entreprises véreuses ayant mal réalisé les travaux”.

Véritable donneur d’alertes utile, le même Nafaa Ennaifer écrivait en septembre dernier que « L’essentiel des problèmes d’inondations dans nos villes, n’est pas dû à une mauvaise infrastructure, mais :

à l’accumulation des saletés et des déchets de tout genre sur la voie publique (des suites du manque de civisme, de l’indiscipline et du sentiment d’impunité de nos concitoyens).

à l’absence d’entretien et de curage préventif du réseau d’évacuation des eaux pluviales (travaux qui se faisaient “jadis” systématiquement avant la saison des pluies).

Et là, c’est la négligence et le laisser-aller des municipalités et du ministère de l’Equipement!

On revient toujours aux mêmes problématiques : comportement du citoyen et bonne gouvernance des services publics !