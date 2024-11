L’équipe Trump dénonce la décision de Biden sur les missiles pour l’Ukraine

Les alliés de Donald Trump ont critiqué avec véhémence la décision du président Joe Biden de permettre à l’Ukraine d’utiliser des missiles de longue portée fournis par les Etats-Unis pour des attaques à l’intérieur de la Russie, l’accusant d’une dangereuse escalade.

À deux mois de la fin de son mandat, le président américain Joe Biden a opéré un changement de politique majeur, répondant ainsi à une demande de longue date de l’Ukraine, qui lutte contre l’invasion russe, entrée dans sa troisième année.

La nouvelle politique et la promesse de Biden d’accélérer l’aide militaire à l’Ukraine interviennent alors que les États-Unis se préparent à l’arrivée de Trump à la présidence en janvier, après avoir remis en question l’aide américaine tout au long de la guerre.

Trump a promis à plusieurs reprises de mettre fin à la guerre, mais n’a pas fourni de détails sur la manière dont il s’y prendrait.

Alors que la Russie gagne du terrain et que l’on parle de plus en plus de négociations, l’Ukraine craint d’être désavantagée lorsqu’il s’agira de trouver un accord de paix.

Moscou a promis une réponse « appropriée » si les missiles fournis par les États-Unis sont effectivement utilisés contre la Russie, et l’équipe de Trump a accusé Biden d’intensifier la guerre pour des raisons politiques.

Lors d’un briefing quotidien, le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a accusé la Russie d’escalade en acceptant le déploiement de soldats nord-coréens pour combattre les forces ukrainiennes.

Miller a fait remarquer que Biden est toujours le président des États-Unis, pour l’instant. Et non Trump

La décision de Biden complique toutefois les choses pour l’administration entrante de Trump.

- Publicité-