Les Administrateurs  de la BERD en visite en Tunisie

Une délégation de haut niveau du conseil d’administration de la BERD se rendra en Tunisie à partir du mardi 27 septembre afin d’acquérir une expérience directe du développement économique et politique du pays.

Cette visite de quatre jours s’inscrit dans le cadre d’une série régulière de consultations et fournira aux représentants des actionnaires l’occasion de rencontrer de hauts fonctionnaires et des membres du monde des affaires, ainsi que des représentants de partenaires internationaux et d’organisations de la société civile, précise la BERD. Les administrateurs visiteront également des projets privés et publics financés par la Banque à Sousse.

Le conseil d’administration de la BERD sera représenté par :

Sarah Fountain Smith, administrateur pour le Canada, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie.

Felipe Martinez, administrateur pour l’Espagne, le Mexique et les EAU

Manuela Nenna, Administratrice pour l’Italie

Gerhard Hütz, administrateur pour la Banque européenne d’investissement

Jari Partanen, administrateur pour la Finlande, la Norvège, la Lettonie et le Liban

Karina Karaivanova, administrateur suppléant pour la Pologne, la Bulgarie et l’Albanie

Lucian Isar, administrateur suppléant pour la Turquie, la Roumanie, l’Azerbaïdjan, la Moldavie et la République kirghize.

Mark Paskins, directeur suppléant pour le Royaume-Uni

Antal Nikoletti, administrateur suppléant pour la République tchèque, la Hongrie, la République slovaque, la Croatie et la Géorgie.

Les représentants du conseil d’administration de la BERD rencontreront la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, le ministre de l’Économie et de la Planification et gouverneur de la BERD, Samir Saied, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri, le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, la ministre de l’Industrie, de l’énergie, des Industries et des mines Neila Nouira Gongi, le ministre du Transport Rabie Majidi, la Directrice générale de la Coopération Euro-Med et Gouverneur suppléant de la BERD, Saloua Hsoumi Mejdoub et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie Marouane El Abassi.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 1,7 milliard d’euros dans 60 projets à travers le pays, dans les secteurs privé et public, et a fourni des conseils commerciaux à plus de 1 600 petites et moyennes entreprises tunisiennes.