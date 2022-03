Les agents municipaux décrètent une nouvelle grève de 3 jours

Le bureau exécutif de la fédération générale des agents municipaux a décidé d’observer une grève – une autre- de trois jours .

Citée par Shems fm, la fédération a ajouté qu’elle lancera sous peu un avis de grève , invoquant « la politique d’indifférence et de fuite en avant suivie par l’autorité de tutelle et la présidence du gouvernement ».

Elle n’a pas omis de féliciter toutes ses structures et l’ensemble des adhérents municipaux de l’UGTT pour leur « grande discipline et la réussite « de la grève sectorielle des 21,22 et 23 février 2022.