Les autorités se mettent en quatre pour faire bon accueil aux touristes algériens de retour

Après une longue parenthèse de fermeture qui a duré plus de deux ans, les frontières terrestres entre la Tunisie et l’Algérie seront ouvertes à partir de ce vendredi 15 juillet, pour de chaleureuses retrouvailles, les unités touristiques en Tunisie devant connaître de massifs flux de touristes algériens, en particulier depuis les points de passage terrestres.

Le Syndicat algérien des agences de voyages touristiques s’attend à ce que plus d’un million d’Algériens arrivent en Tunisie au cours de cet été.

Les préparatifs ont été lancés à l’enseigne d’une étroite et vigoureuse coordination entre l’administration générale de la douane et les divers services de sécurité pour assurer des conditions d’accueil confortables au niveau de tous les point de passages frontaliers, depuis que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, le 5 juillet 2022 dernier, la décision de rouvrir les frontières, selon les dires de Haithem Zannad, porte-parole officiel de la direction générale de la douane, ce jeudi 14 juillet 2022.

La même source a indiqué dans une déclaration à « AfricanManager » que les points de passage seront ouverts à partir de minuit, et que les équipements informatiques nécessaires ont été mis en place pour faciliter la circulation des voitures, tant en termes de doublement du nombre d’ordinateurs que de celui des agents pour faciliter la délivrance des attestations d’assurance et les processus de déclaration de devises ainsi que pour accélérer le suivi et le contrôle des véhicules.

Il a annoncé qu’il a été convenu de respecter une durée maximum de 10 minutes pour chaque voiture, et dans un souci de célérité, des détecteurs de rayons X seront utilisés.

Tout est fin prêt

Haitham Zenad a, également, indiqué qu’une équipe du Commandement central et des services de sécurité effectuera des visites d’inspection, de suivi et de soutien aux efforts des différents services sur place.

Il est prévu qu’environ 30 000 voitures arriveront aux points de passage Maloula, Babouche et Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba. Tandis que pour le reste des points de passage, à savoir le passage Sakit Sidi Youssef et Kalâat Snane au gouvernorat du Kef , les passages Haydra et Bouchabka au gouvernorat de Kasserine, et les passages Tamghza et Hazoua au gouvernorat de Tozeur, on attend entre 5 000 et 10 mille voitures.

Le responsable à la direction générale de la douane a souligné que « tous les points de passage sont prêts à recevoir les touristes algériens ».

La Tunisie compte sur les touristes algériens pour sauver la saison et relancer le secteur touristique, d’autant que cette destination est considérée comme l’une des destinations les plus recherchées par les touristes algériens.

Il est à noter que la destination touristique tunisienne accueillait environ 2,5 touristes avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19 début 2022.

Les Algériens en « roue libre » !

le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a annoncé que les autorités vont prendre « toutes les mesures nécessaires » pour un « excellent accueil des Algériens qui viendraient passer leurs vacances d’été en Tunisie ». Dans une déclaration aux médias locaux, il a fait savoir que des mesures exceptionnelles ont été prises pour bien accueillir les touristes algériens.

Le ministre a indiqué que les autorités tunisiennes « œuvreraient à lever toutes les entraves devant les Algériens durant leurs vacances sur le territoire tunisien ». À cet effet, il a révélé qu’ « il ne sera plus fait usage des sabots de Denver pour immobiliser les voitures des touristes algériens ou de les embarquer à la fourrière ». Le ministre a précisé que « nos hôtes algériens ne doivent pas être perturbés durant leur séjour par cette pratique, eux qui viennent ici en famille pour des vacances sans tracas », rapportent les médias tunisiens, cités par ObservAlgérie

« Même si leurs voitures pourraient être mal garées, nos frères algériens ne les verront plus immobilisées par des sabots ou remorquées vers les fourrières municipales, ne sachant où s’adresser dans ce cas », ajoute le ministre.