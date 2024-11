Les touristes britanniques en force à Agadir

La ville d’Agadir a été une destination très prisée par les touristes au cours des dix premiers mois de l’année 2024. Plus de 1,16 million de voyageurs, dont un nombre important de Britanniques, ont visité la ville durant cette période.

Le tourisme se requinque à Agadir. La capitale du Souss a dépassé plus de 1,16 million d’arrivées entre janvier et octobre 2024, ce qui représente « une hausse à deux chiffres de 14,01 % par rapport à 2023 et une augmentation de 15,66 % par rapport à 2019 dans les établissements d’hébergement touristique classés de la destination », indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Le marché britannique se distingue au cours de la période, se positionnant à la deuxième place en termes d’arrivées avec 18,71 %, après les touristes nationaux (34,42 %). Une progression qui s’explique par le renforcement de la connectivité aérienne avec le marché britannique et une durée moyenne de séjour dépassant une semaine.