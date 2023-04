Les banques tunisiennes parmi les plus menacées par le resserrement du financement international, selon S&P

Les systèmes bancaires des marchés émergents sont sous pression en raison du resserrement des conditions de financement international induit par des taux plus élevés pour une longue période, a déclaré S&P Global Ratings dans un rapport.

Le rapport intitulé « Where And How External Funding Stress Might Hit Emerging Market Banks » indique que les systèmes bancaires de la Tunisie et de la Turquie semblent les plus menacés par l’environnement financier restrictif, tandis que l’Égypte et l’Indonésie pourraient également subir des pressions.

« Nous considérons également que le secteur bancaire du Qatar est exposé, bien que dans une moindre mesure », indique le rapport.

Augmentation des coûts

« Le resserrement continu de la politique monétaire des principales banques centrales se traduit par une augmentation des coûts et une diminution des liquidités qui affectent particulièrement les marchés émergents les plus risqués », a déclaré Mohamed Damak, analyste de crédit chez S&P Global Ratings, dans une analyse publiée sur Trade Arabia .

L’exposition des systèmes bancaires aux pressions financières internationales peut être directe, lorsque les banques ont une dette extérieure nette importante, ou indirecte, en raison des faiblesses des entreprises ou des États liées à la dette extérieure nette.

Parmi les cinq systèmes bancaires évalués dans le rapport, la Tunisie et la Turquie semblent les plus menacés.

Des obstacles majeurs pour la Tunisie

Les banques tunisiennes continuent de subir des pressions macroéconomiques importantes, dont une partie au moins est encore liée à la révolution qui a eu lieu dans le pays il y a 12 ans. Ces problèmes, associés à la pandémie de Covid-19, ont pesé sur l’activité économique, avec pour résultat une croissance économique attendue de 1,3 % en 2023, selon le FMI, et des déficits budgétaires et extérieurs totalisant probablement un cumul de 11,3 % du PIB.

La Tunisie reste confrontée à des obstacles majeurs, tels que l’attraction de financements extérieurs, tandis que les divisions internes entre le gouvernement et le puissant syndicat du pays auraient retardé la mobilisation des ressources économiques.

Les autorités tunisiennes et le FMI sont en pourparlers afin de convenir d’un programme qui impliquera d’importantes réformes économiques.

« Selon nous, si le pays n’est pas en mesure d’obtenir un programme du FMI, ou au moins d’attirer le soutien bilatéral ou multilatéral d’autres parties, il sera probablement confronté à une instabilité majeure de la balance des paiements, des finances publiques et de la monnaie », a ajouté S&P.

La Turquie vulnérable

« Nous considérons que les banques turques sont particulièrement vulnérables au sentiment négatif des marchés, à l’augmentation de l’aversion au risque, à la réduction des liquidités mondiales et à l’augmentation des coûts de financement. Cela est dû à leurs dettes extérieures élevées, que nous estimons à environ 144,2 milliards de dollars à la fin de 2022, en supposant que toutes les opérations de rachat de devises du secteur sont effectuées avec des contreparties extérieures », explique S&P.

Les liquidités en devises des banques turques devraient être suffisantes pour compenser la baisse des taux de refinancement. Cependant, la plupart de ces actifs sont détenus par la banque centrale ou investis dans des titres d’État, ce qui pourrait entraîner une réduction de la disponibilité dans un scénario de forte tension. En outre, nous considérons la perte potentielle de confiance des déposants comme un risque pour le système bancaire.

La dollarisation des dépôts a chuté à 42,5 % en février 2023, contre 64,6 % à la fin de 2021, en raison du système de dépôt en monnaie locale protégée et après que les autorités ont commencé à forcer les banques à convertir certains dépôts en dollars en monnaie locale.

Les banques turques restent également très exposées aux risques liés à la résorption des déséquilibres économiques apparus ces dernières années, notamment en raison de la flambée des prix de l’immobilier et d’une politique monétaire très accommodante dans un contexte d’hyperinflation. Ce risque a été exacerbé par la croissance extrêmement forte du crédit au cours des dernières années, qui a été alimentée par les incitations de l’État qui ont encouragé les prêts.

Les risques de l’Égypte

L’exposition de l’Égypte aux risques extérieurs a entraîné une dévaluation de la livre égyptienne (EGP), qui a chuté d’environ 50 % par rapport au dollar américain depuis le début de 2022. Cette dévaluation a entraîné une flambée de l’inflation et a incité la Banque centrale d’Égypte à relever ses taux de 1 000 points de base depuis le début de l’année 2022.

La dévaluation a commencé avec l’invasion russe de l’Ukraine, lorsque l’Égypte, comme de nombreux marchés émergents, a subi d’importantes sorties d’investissements – une situation qui n’a pas été facilitée par la dépendance de l’Égypte à l’égard de la Russie et de l’Ukraine pour environ 80 % de ses importations de blé. L’Égypte s’est tournée vers le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir de nouveaux financements, qui a accepté un nouveau programme à condition que le pays adopte un régime de taux de change flexible afin d’accroître sa résistance aux chocs extérieurs et de reconstituer ses réserves externes.

« Nous considérons que l’Égypte reste exposée aux pressions extérieures au niveau souverain. Cela pourrait se traduire par une poursuite de l’inflation qui finirait par affecter la croissance économique, augmenterait le coût du financement, nuirait à la qualité du crédit des emprunteurs et contribuerait à accroître les inégalités sociales », soulignent les analystes de S&P

Accroissement de la dette extérieure au Qatar

L’accumulation de la dette extérieure, principalement sous la forme de dépôts de non-résidents, a été l’une des principales sources d’inquiétude de S&P pour le système bancaire qatari au cours des dernières années. Cependant, début 2022, la Banque centrale du Qatar a modifié sa réglementation, dans le but de réduire l’utilisation de la dette extérieure pour développer les bilans nationaux. Ce changement, conjugué à la hausse des taux d’intérêt, a entraîné un débouclage important des dépôts des non-résidents et a quelque peu modifié la structure globale de la dette extérieure du pays, indique Standard &Poor’s dans sa note.

En 2022, les dépôts des non-résidents ont diminué de plus de 20 milliards de dollars, soit environ un tiers de leur valeur à la fin de 2021, tandis que les dépôts interbancaires ont augmenté de plus de 13 %, entraînant une baisse globale de 17 milliards de dollars de la dette extérieure nette du système bancaire.