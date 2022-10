Les bénéfices des banques émoussent la faiblesse des conditions d’exploitation

La rentabilité des banques tunisiennes, qui a rebondi à des niveaux proches de ceux d’avant la pandémie au premier semestre 2022, devrait contribuer à atténuer la faiblesse des conditions d’exploitation, mais des risques de crédit apparaissent, avec des paramètres de qualité des actifs qui se détériorent déjà, déclare l’agence de notation Fitch Ratings dans une note publiée, ce mercredi 12 octobre.

La baisse des dotations aux provisions et la hausse des taux logent derrière le fort rebond de la rentabilité du premier semestre 2022, le rendement annualisé des fonds propres moyens du secteur passant à 16% (2021 : 10%), proche de son niveau de 2019 (17%).

La marge d’intérêt nette moyenne des plus grandes banques a augmenté à 4,0% au 1er semestre 2022 (2021 : 3,8%), les hausses de taux ayant eu peu d’impact sur les coûts de financement étant donné la forte proportion de comptes courants et d’épargne à faible coût. La rentabilité opérationnelle a été stimulée par la baisse des dotations aux provisions , qui ont consommé, en moyenne, 31% du bénéfice avant dépréciation (2021 : 43%).

Les hausses de taux d’intérêt devraient continuer à soutenir la rentabilité, prévoit l’agence de rating, qui rappelle que la Banque centrale de Tunisie a relevé son taux d’intérêt directeur de 25 pb à 7,25 % le 5 octobre et « nous nous attendons à de nouvelles hausses en raison de la persistance d’une inflation élevée et de la dépréciation du dinar tunisien à des niveaux records par rapport au dollar américain » souligne Fitch.

Cependant, l’agence affirme douter que les dotations aux provisions soient suffisantes pour contrebalancer les risques, compte tenu de la faiblesse des conditions d’exploitation et de la détérioration de la qualité des actifs. L’inflation élevée, la hausse des taux et l’instabilité politique exercent une pression sur les emprunteurs, et le ratio moyen prêts accrochéss/prêts bruts des neuf plus grandes banques (à l’exclusion de la STB Bank) a augmenté de 150 points de base pour atteindre 11,7 % à la fin du 1S22 (moyenne du secteur : 13,1 %).

Certaines banques ont été plus strictes dans le classement des expositions précédemment problématiques en tant que prêts non performants en prévision de la mise en œuvre de l’IFRS 9 à partir de fin 2023, mais la détérioration des paramètres indique une aggravation des conditions. La couverture des créances douteuses a augmenté à 68 % à la fin du premier semestre 2022 (Moyenne du secteur : 58 %), conformément aux orientations réglementaires révisées sur le calcul des provisions générales.

Les exigences modestes des banques tunisiennes en matière de fonds propres réglementaires (ratio Tier 1 : 7 % ; ratio de fonds propres totaux : 10 %) sont moins conservatrices que sur certains autres marchés africains. Les ratios moyens de fonds propres de base (Tier 1) (fin du 1er semestre 2012 : 11,6 %) et de fonds propres totaux (14,8 %) du secteur offrent des amortisseurs limités compte tenu des risques souverains et de l’environnement opérationnel, ainsi que des concentrations élevées d’emprunteurs à nom unique.

Les banques exposées au souverain tunisien

Le secteur bancaire est exposé au souverain tunisien (CCC) à travers la détention de titres d’État, les placements auprès de la banque centrale et les prêts au secteur public. L’exposition souveraine (hors entreprises publiques) représentait 16% des actifs du secteur à la fin mai 2022, soit environ 0,9x les fonds propres du secteur. Bien que cette exposition ne soit pas particulièrement élevée au regard des normes régionales, elle présente des risques pour les minces volants de fonds propres des banques. La plupart des expositions sont en monnaie locale, ce qui signifie qu’une restructuration de la dette souveraine en monnaie locale pourrait entraîner des pertes substantielles.

Malgré les risques souverains, les conditions de liquidité se sont assouplies, les dépôts des clients continuant à affluer dans le système bancaire, tandis que les banques ont prêté plus prudemment. La dépendance du secteur à l’égard des financements de la BCTétait de 5 % à la fin mai 2022, bien en deçà du pic de 15 % atteint en 2019 lorsque la Tunisie était aux prises avec une crise de liquidité majeure. Le ratio moyen prêts/dépôts des clients, calculé par Fitch a diminué à 111 % à la fin du 1er semestre 2022 (fin 2021 : 114 %), et l’émission de dette locale (annualisée) était 18 % plus faible au premier semestre qu’en 2021, reflétant une croissance plus faible des actifs et une augmentation des dépôts des clients.

Le système bancaire tunisien est relativement peu sensible au durcissement des conditions financières mondiales compte tenu de sa faible dollarisation, qui limite les risques de refinancement. Les banques émettent sur le marché national et seulement 1% des dépôts des clients du secteur sont en devises étrangères. Toutefois, un ralentissement de la croissance des dépôts, associé à une augmentation des demandes de financement de la part de l’État, pourrait déclencher de nouvelles pressions sur les liquidités.

Le récent accord salarial entre le gouvernement et l’UGTT a augmenté la probabilité d’un accord avec le FMI. S’il est conclu, il pourrait améliorer considérablement la confiance des investisseurs et les conditions commerciales dans le pays. Fitch prévoit une croissance du PIB de 2,3 % en 2023 et de 2,5 % en 2024, mais il est possible qu’elle soit inférieure.