10 banques tunisiennes, partenaires officiels du Forum Economique de la Francophonie

Sous l’égide du CBF (Conseil Bancaire et Financier), un pool de 10 banques de la place sera partenaire officiel du 18ème Sommet de la Francophonie et du Forum Economique de la Francophonie, qui se tiendront du 13 au 22 novembre 2022 à Djerba.

Cette démarche inédite au niveau du secteur bancaire regroupera les banques suivantes sous la thématique « Banques connectées, banques au sommet » : BIAT, BNA BANK, STB BANK, BH BANK, Attijari bank, AMEN BANK, ATB, UIB, BT et UBCI. Le slogan choisi de concert entre lesdites banques est en ligne avec la thématique principale du Sommet, à savoir « La connectivité dans la diversité : vecteur de développement de la solidarité dans l’espace francophone ».

Afin de matérialiser ce partenariat, un contrat a été signé le 10 novembre 2022 entre Mme Mouna Saaïed, déléguée générale du CBF, et M. Hatem Essoussi, directeur général par intérim de la FIPA (Agence de promotion de l’investissement extérieur), en sa qualité de représentant du Comité national d’organisation du Sommet (CNO). Par cette action communautaire, ces 10 banques mettent en exergue leur implication dans le process de digitalisation de leurs activités et services bancaires au profit de leurs clients et leurs partenaires. Ces 10 banques assoient ainsi, à travers ce partenariat, leur rôle majeur dans le financement de l’économie nationale mais aussi à l’international, à travers l’accompagnement de leurs clients en dehors des frontières tunisiennes.

La participation des 10 banques à ces deux événements d’envergure internationale se matérialisera également par un stand au « Village de la francophonie », qui se tiendra du 13 au 22 novembre 2022. Cet espace se veut à la fois comme un lieu de rencontre avec les différents opérateurs économiques participants auxdits événements, mais aussi comme un carrefour dédié aux arts représentant la diversité et la richesse culturelle tunisienne, où les 10 banques offriront aux visiteurs une exposition virtuelle d’une sélection de leurs collections de tableaux d’arts. Le « Village de la francophonie » abritera les pavillons des pays participants et constituera une occasion pour les visiteurs de découvrir un lieu axé sur le partage et la diversité culturelle.