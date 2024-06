Les besoins de financement en emprunts s’élèveront à 28,188 milliards DT, en 2024

«Les besoins de financement par les ressources d’emprunt en 2024, sont de l’ordre de 28,188 milliards de dinars tunisiens, alors qu’une année auparavant le montant d’emprunt public contracté par l’Etat s’est élevé à 18,900 milliards de dinars tunisiens », a indiqué, samedi, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), dans son « Tableau de Bord Conjoncturel, pour le 1er trimestre 2023 ».

En fait, d’après ces statistiques, les besoins de financement par les ressources d’emprunt connaitront une hausse significative de 49%, en marge d’une année (2024 par rapport à 2023).

L’ITCEQ a précisé que ces ressources d’emprunt pour l’année en cours « sont réparties entre des emprunts intérieurs programmés pour une valeur de 11,743 milliards de dinars tunisiens et des emprunts extérieurs (16,445 milliards de dinars tunisiens).

« Concernant les trois premiers mois de l’année en cours, l’Etat a sollicité 62% du montant de l’emprunt intérieur programmé et uniquement 2% pour l’emprunt extérieur », a encore souligné l’Institut.

Et d’ajouter que les ressources de dons octroyés à l’Etat, qui s’élèvent à 530,8 millions de dinars tunisiens, à fin mars 2024, « sont destinées à appuyer le pays dans son programme de relance économique et de développement de l’investissement ».

