les cartons jaunes annulés après les 8es de finale (UEFA)

Le casier des joueurs avertis et engagés en quarts de finale de la Ligue des champions comme de la Ligue Europe sera vierge, les cartons jaunes reçus étant annulés à l’issue des huitièmes de finale et non plus des quarts, a annoncé mardi l’UEFA.

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé « d’anticiper l’annulation de tous les cartons jaunes reçus par les joueurs et le staff à l’issue des 8es de finale au lieu des quarts de finale, c’est-à-dire deux matchs avant la finale », a annoncé l’Union européenne de football.

Les joueurs qui étaient sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune sont donc soulagés. Selon la précédente règle, des joueurs auraient pu être suspendus en

demi-finales s’ils avaient reçu un nouveau carton en quarts de Ligue des champions le 12 août.