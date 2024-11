Les chiffres de la TIA, pour attirer les investisseurs, datent de 2017

La Tunisie est actuellement en « Mood » plateforme pour tous ses vœux pieux de réforme. La dernière à être annoncée, c’est une plateforme d’investissement. L’idée qui est annoncée à grands coups d’annonces officielles, précisons-le, n’est qu’au stade de projet qui devrait être financé par la BERD. La mise en place est prévue être formalisée avec le cabinet EY Tunisie.

Sur le site Internet de la TIA (Tunisia Investment Authority), on trouve pourtant tout ce qu’il faut, mais avec des chiffres, comme notamment pour les opportunités d’investissement, qui datent de … 2018, et à 2020 pour les secteurs porteurs. Le monde a beaucoup changé, y compris en Tunisie, mais pas pour la TIA. Et on est ainsi en droit de se demander si la prochaine plateforme, sera bâtie sur des chiffres vieux de 6 ans au moins