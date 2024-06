« Les contractuels qui n’ont pas encore reçu leurs salaires, seront rémunérés bientôt », a assuré le ministère de l’éducation dans un communiqué publié vendredi.

Selon la même source, le ministère des finances a alloué un budget de 13 millions de dinars à cet effet et le versement des salaires coïncidera avec les vacances de Aïd Al Idha prévu le dimanche 16 juin en cours.

Le ministère ajoute que dans le cadre de l’accord conclu avec le ministère des affaires sociales pour faire bénéficier les contractuels de diverses catégories d’un carnet de soins gratuit, 8000 carnets ont été déjà distribués jusqu’à présent.

D’après la même source, l’actualisation des bases de données des professeurs et des instituteurs suppléants touche à sa fin et les listes des personnes concernées par le recrutement seront publiées cet été.

En outre, le ministère de l’éducation a signalé que l’audit des dossiers des contractuels est actuellement en cours et les résultats seront publiés dans les prochains jours faisant remarquer que tous les dossiers éligibles seront régularisés dans l’immédiat.

Par ailleurs, le ministère a appelé les députés à se préparer pour organiser des séances de débat sur les problèmes du secteur de l’éducation dans leurs régions en envoyant des dossiers complets ou des questions à être traitées par les comités techniques relevant du ministère.

