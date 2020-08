Les cours du pétrole terminent proches de l’équilibre mardi, à la veille d’une réunion de l’Opep+

Les cours du pétrole ont terminé proches de l’équilibre mardi, à la veille d’une réunion par visioconférence de l’Opep+ et la publication d’un rapport hebdomadaire sur les stocks de brut aux Etats-Unis.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s’est apprécié de 0,2%, pour finir à 45,46 dollars.

A New York, le West Texas Intermediate (WTI), pour le mois de septembre a terminé comme la veille à 42,89 dollars, son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire et économique mondiale.

Sur les marchés d’Extrême-Orient, le prix du brent s’est légèrement replié à moins de 45 dollars mercredi, sous l’effet des prémices de crise entre les Etats Unis et la Chine, toujours en attendant la réunion des pays exportateurs.