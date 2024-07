Les déclaration de soupçon de blanchiment d’argent crèvent le plafond chez la CTAF

Le nombre de DS (Déclaration de Soupçons) reçues en 2023 par la CTAF (Commission tunisienne des analyses financières), s’est établi à 804 contre 529 en 2022, soit une hausse de 51,9% qui s’explique, principalement par la réception d’un nombre important de déclarations de soupçon ayant pour objet des cas de traite des personnes et de trafic de migrants.

Selon le rapport de la CTAF pour l’exercice 2023, le secteur financier a été le plus grand dénonciateur avec des DS, passant de 525 en 2022 à 799 sur un total de 804 DS en 2023, dont 750 pour les banques et la Poste tunisienne

Selon le dernier rapport de la CTAF, « les statistiques présentées dans le tableau ci-dessus révèlent un accroissement des DS reçues de la part des établissements de Leasing, des compagnies d’assurance, des intermédiaires en bourse et des établissements de paiement confirmant la même tendance déjà observée en 20212022. L’activité déclarative des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) demeure très faible, avec une seule déclaration provenant des avocats. Le très faible nombre des DS contraste avec les efforts déployés par la CTAF et ses partenaires, afin de fournir au cours des dernières années des actions de sensibilisation et de formation, en matière de LBA/FT/FP à destination de ces assujettis. L’absence d’activité déclarative de la part des EPNFD constitue un motif pour les autorités de supervision concernées d’intensifier le nombre de missions d’inspection ». Et la même source de faire remarquer que « la ventilation des DS reçues montre qu’à l’image des années précédentes, la majorité des déclarations en 2023 concerne le blanchiment d’argent (SAR et STR), soit 96,22% des déclarations, alors que seulement 3,78% des déclarations se rapportent au financement du terrorisme (TAR et TFR). Cette proportion concorde avec la tendance baissière du phénomène terroriste sur le terrain »