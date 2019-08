Les Doghri rachètent 39% de l’UBCI

L’information circulait depuis hier dans les milieux financiers tunisiens. Le groupe Doghri vient de conclure une entente avec BNP Paribas, actionnaire majoritaire de la banque UBCI, pour le rachat de 39 % de ses actions, au prix de 23,5 DT l’action, c’est-à-dire plus bas que le cours en bourse de cette même action. Le groupe de l’homme d’affaires Houcine Doghri dispose ainsi d’un peu plus que la minorité de blocage, et BNP Paribas reste cependant actionnaire avec seulement 11 % du capital de l’UBCI. Cette opération de rachat restera suspendue à la décision de la Banque centrale de Tunisie, où le groupe Doghri n’aurait pas encore, jusqu’à hier, déposé une demande de licence pour exercer dans le métier bancaire.