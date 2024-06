Les entreprises allemandes ne tournent jamais le dos à la Tunisie

Les entreprises à participation allemande en Tunisie dressent un bilan plutôt satisfaisant et portent un regard positif sur l’avenir, malgré un contexte économique incertain et de nombreux défis qui sont à relever pour le développement économique.C’est ce qui ressort d’une enquête présentée, jeudi, par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK), lors d’une conférence-débat tenue à son siège à Tunis.

En effet, 81% des entreprises allemandes déclarent avoir enregistré, en 2023, le même ou un chiffre d’affaires plus élevé que l’année précédente, a fait savoir Jörn Bousselmi, directeur Général de l’AHK, en se basant sur les résultats de cette enquête annuelle sur la situation et perspectives des sociétés allemandes en Tunisie, menée ce mois-ci, auprès d’un échantillon représentatif de plus de 30% de sociétés opérant , principalement, dans les secteurs de l’Industrie, de la distribution et des services.

Cette situation « plutôt encourageante » a conduit 47% des entreprises interrogées à revoir à la hausse le nombre d’employés durant l’année écoulée. Exprimant « un léger optimisme », ces entreprises estiment que leurs perspectives seront bonnes (34%) ou moyennes (51%) au titre de 2024, alors que 15% sont plutôt pessimistes. Ce même regard plutôt positif est porté pour l’année 2025.

De plus, la majorité des entreprises prévoient une stabilité (53%) ou une évolution (20%) de leurs investissements en 2024 avec une hausse en 2025. Si la majorité des entreprises envisagent d’avoir le même effectif pour les deux prochaines années, un nombre significatif (plus de 25%) d’entre elles s’attendent à augmenter leur effectif. Peu de répondants imaginent une baisse dans ce domaine (moins de 20%).

S’agissant des obstacles entravant leur développement économique pour la période pour les années 2024 – 2025, plus de 40% des entreprises sondées s’accordent pour dire que l’environnement sociopolitique reste comme l’année dernière, leur principale préoccupation.

La douane, un obstacle persistant

En ce qui concerne les domaines où l’on identifie des difficultés avec les autorités publiques tunisiennes, les sociétés sondées soulignent que la douane se classe au premier rang (48%), suivie de près par l’Administration (45%).

La troisième contrainte reste la Banque Centrale (25%). Il s’agit des mêmes contraintes que l’année dernière, perturbant le fonctionnement optimal des entreprises allemandes. Pour le président de l’AHK, Ghazi El Bech, le personnel douanier reste très collaboratif avec les opérateurs économiques étrangers ; cependant, ils sont bloqués par le cadre réglementaire existant.

Pour ce qui est des indicateurs macro-économiques, l’enquête révèle que la majorité des entreprises allemandes continuent à exprimer leur pessimisme quant à l’inflation et s’attendent à une dévaluation du Dinar tunisien pour les deux années à venir. La visibilité à moyen et long termes reste ainsi brouillée, selon la même source.

En dépit de ces défis, a souligné Bousselmi, la Tunisie demeure un pays de prédilection qui draine les projets d’investissements directs allemands. Les atouts du pays comme la proximité géographique, la qualification, la disponibilité de la main d’œuvre et les coûts de production compétitifs attirent toujours les entreprises allemandes.

Le président de l’AHK a, dans ce contexte, souligné l’impératif pour la Tunisie de saisir les opportunités qui s’offrent à elle et de tirer parti de ses différents atouts, ce qui permettra d’accroître son attractivité pour les investisseurs internationaux en général et pour l’Allemagne en particulier, qui est un partenaire privilégié.

Le tissu économique tunisien compte aujourd’hui 300 entreprises à participation allemande, employant plus de 90 000 personnes. Pour rappel, le flux des investissements directs étrangers hors énergie a enregistré au cours de l’année 2023, une hausse significative permettant de réaliser 638 opérations d’investissement d’une valeur totale de 1916,3 millions de dinars, créant ainsi 147 476 nouveaux emplois directs, d’après les chiffres de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur en Tunisie (FIPA).

Sur ces IDE, 237,89 MD sont à l’initiative d’investisseurs allemands, plaçant ainsi l’Allemagne à la 4ème position en termes de répartition par pays du flux des IDE.