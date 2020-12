Les Etats-Unis touchés par une immense cyberattaque

De nombreuses administrations américaines sont visées depuis le mois de mars par une attaque informatique d’une ampleur et d’une durée inédite. Des spécialistes et responsables politiques américains pointent du doigt la Russie.

La cyberattaque d’envergure qui frappe plusieurs ministères aux Etats-Unis représente un « risque grave » et les mesures pour la contrecarrer seront « extrêmement complexes et difficiles », a prévenu jeudi l’agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Cisa).

Le président élu Joe Biden s’est déclaré « très préoccupé » par cette cyberattaque découverte le week-end dernier, et le sénateur républicain Mitt Romney a montré la Russie du doigt tout en dénonçant le « silence inexcusable » de la Maison Blanche sur cette affaire.