Les experts de l’ONU appellent tous les pays à reconnaître la Palestine

Un groupe d’experts des Nations unies a appelé tous les pays à reconnaître un État palestinien afin de garantir la paix au Moyen-Orient.

Les experts, dont le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, ont déclaré que cette reconnaissance constituait une reconnaissance importante des droits du peuple palestinien.

« Il s’agit d’une condition préalable à une paix durable en Palestine et dans l’ensemble du Moyen-Orient, à commencer par la déclaration immédiate d’un cessez-le-feu à Gaza et l’arrêt des incursions militaires à Rafah », ont-ils déclaré.

« Une solution à deux États reste la seule voie internationalement reconnue vers la paix et la sécurité, tant pour la Palestine que pour Israël, et un moyen de sortir des cycles générationnels de violence et de ressentiment.

Cet appel intervient moins d’une semaine après que l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien.

- Publicité-