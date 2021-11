Les experts de l’ONU condamnent la récente expulsion de migrants par la Tunisie

Les experts des droits de l’homme des Nations Unies ont condamné jeudi la récente expulsion collective de migrants et de demandeurs d’asile par la Tunisie, soulignant les allégations selon lesquelles ils ont été soumis à un racisme brutal et expulsés arbitrairement vers des conditions dangereuses en Libye.

Des dizaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne se trouvent toujours dans une situation précaire près de la frontière tuniso-libyenne, où ils n’ont pas accès à un abri, à de la nourriture, à de l’eau et à des soins médicaux et sont confrontés à des menaces extrêmes de torture, d’enlèvement et de violence sexiste et sexuelle.

L’expulsion par la Tunisie de ces migrants et demandeurs d’asile, ainsi que son refus persistant de les laisser revenir sur son territoire, peuvent constituer une violation des obligations de la Tunisie en vertu du droit international, ont déclaré les experts. Ils ont rappelé à la Tunisie ses obligations en matière de non-refoulement, qui imposent aux États de ne pas renvoyer des personnes vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture, à des mauvais traitements, à une détention arbitraire ou à d’autres atteintes irréparables.

« Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité, la dignité, l’intégrité physique et les conditions de vie des migrants, en particulier des femmes enceintes et des enfants, qui sont bloqués à la frontière tuniso-libyenne », ont déclaré les experts.

Certains des migrants et demandeurs d’asile ont été battus et menacés par les autorités tunisiennes, ont-ils ajouté. « Nous sommes alarmés par les informations selon lesquelles certains migrants qui tentaient d’entrer en Tunisie, dont un enfant, ont été enlevés par un groupe non identifié d’hommes armés et retenus prisonniers en Libye », ont ajouté les experts. « Plusieurs autres auraient été arrêtés par les autorités libyennes et emmenés dans des centres de détention.

« Nous rappelons aux autorités libyennes leur obligation de respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux des migrants, notamment leur droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la santé, à la nourriture, à un abri, à l’eau et à l’assainissement », ont déclaré les experts.

Les experts ont indiqué que les migrants et les demandeurs d’asile sont tous originaires de pays d’Afrique subsaharienne. « Cela soulève de grandes inquiétudes quant au fait que ces personnes sont soumises à des violations de leurs droits de l’homme en Tunisie et en Libye sur une base racialisée, en particulier à la lumière des rapports que nous avons reçus sur l’augmentation du traitement raciste et xénophobe des migrants d’Afrique subsaharienne », ont-ils déclaré.

Les experts ont été en contact avec les gouvernements tunisien et libyen pour répondre à ces préoccupations.