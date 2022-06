Les exportateurs d’huile d’olive en vrac vers l’UE appelés à obtenir une autorisation

Les exportateurs d’huile d’olives inscrits à la liste des exportateurs d’huile d’olive et désirant exporter ce produit en vrac, vers l’Union européenne dans le cadre du quota de la Tunisie pour l’année 2022, sont appelés à obtenir une autorisation de la part du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a fait savoir mardi, département de l’agriculture sur sa page facebook.

Les demandes d’autorisation doivent parvenir à la direction générale des études et du développement agricole relevant du ministère, a précisé le département ajoutant que les exportations d’huile d’olive vers l’Union seront effectuées durant la période du 1er juillet 2022 jusqu’au 1er novembre de la même année.

La décision qui vise à favoriser l’utilisation de tout le quota permis en l’occurrence 56 700 tonnes, intervient après la parution au JORT de la décret présidentiel numéro 448 daté de 4 mai 2022 relatif à la détermination des modalités et conditions d’octroi et de retrait d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers l’UE.